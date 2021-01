Celle di Bulgheria, in vendita l’ex sede della delegazione comunale a Poderia

CELLE DI BULGHERIA. Il Comune ha messo in vendita all’asta, al miglior offerente, l’ex sede della delegazione comunale nella frazione Poderia.

La struttura di circa 120 metri quadri con ampio giardino, è inutilizzata da diversi anni.

La base d’ asta è di 85mila e 600 euro.

E’ consentita la realizzazione di uffici, studi professionali e residenza.

“L’ obiettivo – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – non è tanto monetizzare ma ridurre le spese di manutenzione e gestione alle quali il Comune, nelle vesti di proprietario, è soggetto. Non è giusto far gravare sui cittadini anche queste spese. Peraltro – ha sottolineato Marotta – l’alienazione dei beni inutilizzati è prevista dalla legge”.

L’asta pubblica è stata fissata per il prossimo 15 marzo, alle ore 16, presso la sala Consiliare del Comune. Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo posta raccomandata entro le ore 12 del giorno 15 marzo 2021. E’ esclusa la consegna a mano. E’ possibile scaricare il bando dal sito internet del Comune oppure consultarlo presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17, il lunedì e il mercoledì).