Preview Serie D: derby campano per la Gelbison contro la Palmese

La Gelbison sarà impegnata per la terzultima sfida della stagione nel derby tutto campano contro la Palmese. Le squadre scenderanno in campo alle ore 15 di domenica allo stadio comunale di Palma Campania.

Entrambe le compagini navigano in acque tranquille, ma sono in cerca dei punti mancanti per ipotecare la salvezza.

Qui Gelbison

La Gelbison arriva dal brusco stop subito in casa da parte del Nardò, che ha arrestato un filotto di tre vittorie consecutive. Pochi dubbi di formazione per mister Erra che dovrà fare i conti con la pesante assenza di Kosovan in mediana. L’Ucraino è uno dei calciatori più in forma della rosa rossoblù, al suo posto scenderà in campo Sicurella, che darà meno fantasia in fase offensiva, ma garantirà più copertura e geometrie.

Per il resto la formazione è definita: Milan tra i pali; terzetto difensivo composto da Muratori, Tazza e Fontana; i quinti saranno Casiello e Ferrante; in mediana Sicurella, Manzo e De Pasquale; in avanti agiranno Bubas e Croce.

Qui Palmese

Brusco e inaspettato stop settimana scorsa anche per la Palmese, uscita sconfitta sul campo del Bitonto. Nelle sfide precedenti i Rossoneri hanno collezionato due vittorie e due sconfitte, compresa la sconfitta a tavolino contro il Manfredonia.

Assenza pesante anche per mister Grimaldi che dovrà rinunciare al suo miglior marcatore, Marco Puntoriere, ai box per infortunio.

Nel precedente del passato girone fu la Palmese a portare a casa il bottino pieno, grazie a una rete di Silvestro allo stadio “Guariglia”.