Castel San Lorenzo: al via il nuovo Piano Traffico da maggio

Dal 2 maggio 2024 entrerà in vigore a Castel San Lorenzo il nuovo Piano Traffico. Il piano introduce diverse novità per la sosta nel centro storico e nuove regole per i passi carrabili, la durata massima di sosta negli stalli pubblici e la fruibilità delle aree di sosta comunali in tutto il territorio.

Un piano partecipato e aperto al confronto

Il Piano Traffico è stato elaborato con un processo partecipato, aperto al contributo e alla discussione dei cittadini. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e la sicurezza nel centro storico, favorendo la mobilità sostenibile e la qualità del decoro urbano.

Prima fase di sperimentazione e possibili modifiche

La prima fase di applicazione del Piano Traffico servirà a verificare eventuali criticità e la necessità di possibili modifiche. L’amministrazione comunale conta sulla collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali problemi e suggerire miglioramenti.

Possibili disagi e invito alla comprensione

L’introduzione del nuovo Piano Traffico potrebbe causare alcuni disagi. «Chiaramente, confidiamo nella dimostrata Vostra collaborazione, per definire gli opportuni aggiustamenti. In tale ottica, la Polizia Municipale e tutta la Macchina Comunale saranno pronti ad ascoltare tutti i suggerimenti che riterrete di formulare. Inoltre, come sempre, contiamo nella Vostra comprensione circa le possibili difficoltà che potranno registrarsi nel corso dell’introduzione del “Piano Traffico”», fanno sapere da palazzo di città.