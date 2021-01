Campania, De Luca conferma: card per i vaccinati

Il presidente Vincenzo De Luca conferma che la Regione Campania utilizzerà una card per i vaccinati. Servirà per usufruire di alcuni servizi come prenotare i treni alta velocità o accedere in ospedale senza necessità di fare il tampone. “Si potranno fare cose interessanti – dice De Luca – la card è anonima e non fa altro che certificare l’avvenuta vaccinazione. Basterà inquadrare il retro con un cellulare per avere le informazioni necessarie”.

“E’ un altro elemento di eccellenza campana”, ha concluso il governatore.

Nella sua consueta diretta social ha anche invitato tutti a rispettare le regole e ha minacciato forti misure restrittive in caso di un ulteriore aumento dei casi.