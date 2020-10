Agropoli: Comune programma lavori per la strada di San Francesco

AGROPOLI. Buone notizie per la Sp184, la strada che collega l’area portuale con la baia di Trentova, transitando per la località San Francesco. L’arteria, infatti, è da anni in pessime condizioni; i lavori di sistemazione per limitare i fenomeni di dissesto realizzati negli anni scorsi si sono in parte rivelati inefficaci considerato che manto stradale e marciapiedi sono nuovamente in stato di dissesto.

Ma non solo: negli ultimi anni una frana minaccia la provinciale tant’è che in un tratto è stato imposto un restringimento della carreggiata. Ora, però, c’è la possibilità di intervenire.

L’Autorità di Bacino ha adottato il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico contenente le aree a rischio del territorio, individuando tra queste anche la strada provinciale agropolese, considerata a “rischio pericolosità elevata”.

Presto saranno pubblicati i bandi per ottenere finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e il Comune di Agropoli non vuole farsi trovare impreparato e così ha dato mandato all’ufficio tecnico di predisporre un progetto da candidare a finanziamento per la sistemazione dell’importante arteria.