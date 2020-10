Question Time: intervista al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola

Inizia la seconda serie della rubrica politica di InfoCilento “Question time, parola ai cittadini”. Ai nostri lettori il compito, ogni settimana, di formulare le domande che la redazione rivolgerà agli amministratori del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Golfo di Policastro.

Come preannunciato nei giorni scorsi, oggi spetta al sindaco Adamo Coppola, primo cittadino di Agropoli rispondere alle domande dei suoi concittadini.

Diversi i temi trattati, proposti dagli utenti di InfoCilento. L’intervista andrà in onda su InfoCilento Media alle ore 12.30 e in replica alle ore 16 e alle ore 20. Dalla mezzanotte sarà disponibile in podcast. Per vedere InfoCilento Media è possibile accedere alla home page di InfoCilento o cliccando qui .