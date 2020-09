Agropoli: parcheggio e marciapiedi in via Padre Giacomo

AGROPOLI. Un parcheggio pubblico e un marciapiede in via Padre Giacomo Selvi. L’Ente ha avviato l’iter progettuale e punta ad ottenere risorse stanziate dal Governo tramite la Legge di Bilancio. Annualmente vengono assegnati finanziamenti in proporzione al numero di abitanti e il Comune di Agropoli vuole destinarli per migliorare i servizi nell’area retrostante il lungomare San Marco.

Qui insistono diverse abitazioni, la Chiesa del Sacro Cuore, un supermercato e, a poca distanza, la scuola primaria.

Il costo dei lavori, così come da progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, è di circa 234mila euro.