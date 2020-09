“C’è tempo per”, le telecamere di Rai 1 tornano a Morigerati

La quotidianità del piccolo comune di Morigerati, fatta di natura, fichi essiccati al sole e anziani custodi di antichi mestieri, sarà sotto i riflettori della trasmissione di Rai Uno condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, “C’è Tempo per”. Lo show Rai termina domani per ridare spazio, da lunedì 28 settembre, al ritorno di Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno”. L’Inviata, la bellissima Sofia Bruscoli, accompagnerà i telespettatori nel comune del basso Cilento per raccontare la realtà della piccola comunità. Morigerati è infatti tra i comuni meno popolati del Cilento; ma con i suoi 600 abitanti, insieme alla frazione Sicilì, gode di uno dei siti naturalistici più importanti d’Italia, l’Oasi Wwf Grotte del Bussento, istituita nel 1995.

Inoltre da quattro edizioni è Comune Bandiera Arancione del Touring Club, unico comune della provincia di Salerno a ricevere dal 2012 l’ambito vessillo. Per l’estate 2020 il borgo ha fatto il pieno di programmi tv: il 13 settembre è andato in onda il servizio di Linea Verde Estate girato mesi prima con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, mentre il 28 agosto Morigerati è stato protagonista, insieme ai grani antichi di Caselle in Pittari, del collegamento con La Vita in Diretta Estate, accompagnati da Elisa Silvestrin.

Il 1 settembre, invece, sono stati i microfoni di Radio Kiss Kiss a portare il pubblico alla scoperta di Morigerati e delle sue ricchezze paesaggistiche e culturali. La puntata di “C’è tempo per” sarà in diretta dalle 12 alle 13:30 su Rai uno.