VIDEO | Girato a Marina di Camerota: arriva nelle sale il film “Magari Resto”

Dal 10 settembre arriva al cinema Magari Resto il film di Mario Parruccini girato nel Cilento edistribuito da Draka Distribution e Conform.

Nella splendida cornice del Cilento, Francesca si sta preparando per il suo matrimonio ma sente che qualcosa nella sua vita non torna. Attorniata dalle sue amiche storiche e dai preparativi che fervono, la ragazza comincia a farsi domande importanti e a cercare risposte là dove ha sempre costruito le sue certezze più solide, trovando aiuto nel suo consigliere di sempre, Don Fabio. Finirà per inciampare in una verità che sovvertirà completamente l’ordine della sua vita, mettendo in discussione tutti i suoi punti fermi e capirà di essere pronta a ritrovare se stessa.

Una commedia dal cast corale che vede: Caterina Misasi, Enrico Lo Verso, Rosaria De Cicco, Veronica Maya, Emiliano De Martino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Lucio Bastolla, Felice Avella, Sebastiano Gavasso, Valentina Corti, Noemi Giangrande, Andrea Napoleoni e Antonio Braucci. Al cast hanno preso parte anche: Yassmin Pucci, Noemi Maria Cognigni, Claudia Napolitano, Anna Carla Broegg, Chiara Alberti, Giovanni Del Monte.

Girato tra Camerota e Marina Di Camerota, Lentiscosa e Licusati, Magari Resto come dice il regista Mario Parruccini: “è un film che nasce come semplice commedia ma poi va a scavare oltre la prima chiave di lettura, cercando nel tema il senso della storia”.

Le bellissime location, valorizzate dall’uso dei droni, incorniciano con la loro bellezza paesaggistica una commedia garbata e a tratti introspettiva.

“La scelta di una regia al servizio della storia – spiega Parruccini – ha guidato l’intero impianto registico. I movimenti di macchina sono stati usati per sottolineare, potenziare e raccontare quello che più mi premeva: il senso del racconto.”

Magari Resto è scritto da Mario Parruccini e Alfonso Santaniello, diretto da Mario Parruccini, prodotto da Alfonso Santaniello, una produzione Prism Consulting, e uscirà al cinema il 10 settembre distribuito da Draka Distribution e Conform.