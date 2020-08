Vallo, Confesercenti premia “Centro Convenienza”

“I piccoli negozi sono la vita del paese, compra nei piccoli negozi e dai vita al tuo paese al Centro Convenienza di Vallo della Lucania per l’impegno profuso e l’instancabile presenza sul territorio”. Questa la motivazione del premio Confesercenti 2020 consegnato al Centro Convenienza di Vallo della Lucania. Per la seconda edizione di questo riconoscimento, la decisione è stata unanime.

La signora Rosa Pascale e il marito Geppino Paolino gestiscono l’attività da trent’anni. “Abbiamo deciso – spiega Confesercenti – di premiare il Centro Convenienza perché è un punto di riferimento per la cittadina vallese. Traspare con evidenza la passione dei titolari per il loro lavoro e per la comunità, la clientela le è naturalmente molto affezionata.” “Per quanto possibile – prosegue Raffaele Esposito presidente dell’associazione di categoria – dovremmo ricominciare a supportare le realtà commerciali di paese e di quartiere. Si tratta di un modo semplice per dare una mano all’economia locale e a persone che lavorano in modo onesto e che magari conosciamo di persona da tempo.”

Solo cinque anni fa Confesercenti lanciava l’allarme: entro 10 anni non ci saranno più negozi di vicinato, il commercio al dettaglio sparirà. Profezia che non si è del tutto avverata, ma intanto il commercio online spopola, mentre le realtà fisiche soffrono. “L’emergenza Covid che stiamo viviendo ha confermato questo trand negativo e la stessa Confederazione proprio in questi giorni ha rinnovato l’invito di spendere nei piccoli negozi sotto casa”, concludono da Confesercenti.