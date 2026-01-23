Valva, il Sindaco Giuseppe Vuocolo rassegna le dimissioni: “Divergenze politiche insanabili”

Il sindaco di Giuseppe Vuocolo, ha rassegnato nella serata di ieri le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino del Comune di Valva, dopo quattro anni e tre mesi di mandato. Una decisione maturata al termine di una lunga riflessione e comunicata ufficialmente attraverso una lettera aperta indirizzata ai cittadini. Alla base della scelta vi sono divergenze politiche ormai insanabili che, negli ultimi mesi, hanno progressivamente compromesso la serenità, la coerenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Un contesto che, come spiegato dallo stesso Vuocolo, non consente più di operare con la libertà, la trasparenza e l’autonomia che il ruolo di Sindaco richiede.

Le decisioni

«Governare in queste condizioni – ha spiegato – rischierebbe di rallentare, se non addirittura paralizzare, l’azione amministrativa. Avrei potuto tirare avanti fino alla naturale scadenza elettorale, ma questo avrebbe significato esporre il Comune a ricatti o a interessi personali. Non posso e non voglio accettarlo». Una scelta definita di responsabilità e non priva di rammarico, assunta per tutelare il futuro della comunità e garantire stabilità all’ente, evitando scorciatoie o soluzioni di compromesso. «Valva merita un impegno totale – sottolinea Vuocolo – con il bene comune sempre anteposto a ogni altro interesse di parte».

Nel bilancio dei 51 mesi di amministrazione, il sindaco dimissionario rivendica di aver svolto il proprio incarico con senso delle istituzioni, disciplina e rispetto della Costituzione, richiamando i risultati raggiunti e il lavoro svolto in questi anni insieme alla squadra amministrativa. Con le dimissioni, Vuocolo intende restituire pienamente la parola agli elettori e aprire una nuova fase politica.

“La mia è una scelta di responsabilità, mi ricandido”

Contestualmente annuncia la decisione di ricandidarsi alla carica di Sindaco, con l’obiettivo di rilanciare la propria proposta di buona amministrazione e sottoporla nuovamente al giudizio dei cittadini. «Saranno i cittadini a decidere se il percorso avviato deve proseguire o se sia necessario intraprendere nuove strade – conclude –. Accetterò con serenità e rispetto qualunque esito elettorale, perché la volontà popolare resta l’unica vera legittimazione democratica».

Il sindaco dimissionario ha infine ringraziato i cittadini che lo hanno sostenuto e incoraggiato in questi anni, così come coloro che hanno espresso critiche costruttive, riconoscendo in entrambe le posizioni un segno di attenzione e amore per la comunità di Valva.