Tracollo Salernitana a Potenza: i granata dicono addio al sogno secondo posto

La Salernitana incassa una pesante sconfitta per 5 a 2 a Potenza e saluta definitivamente il sogno di agganciare il Catania al secondo posto. Gli uomini di Cosmi incassano e reagiscono nella prima frazione, rispondendo al vantaggio di Felipe con Lescano e Tascone. Ma crollano dopo la contro rimonta, in tre minuti, del Potenza. Nel finale i padroni dilagano, quando ormai la contesa aveva poco da dire.

Le scelte tecniche

La Salernitana sbarca a Potenza per dare continuità alle tre vittorie di fila, inanellate nelle scorse gare. Continuità è la parola chiave anche per le scelte tecniche di mister Cosmi, che conferma il 3-5-2: Donnarumma tra i pali; Cabianca, Matino, Anastasio a comporre il pacchetto arretrato; quintetto di centrocampo composto da Longobardi, Capomaggio, Di Vico, Tascone e Villa; in avanti la coppia formata da Achik e Lescano. Risponde mister De Giorgio con il 4-3-3: Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Kirwan; Felippe, Castorani, Siatounis; D’Auria, Murano, Schimmenti.

Il primo tempo

Prima frazione pirotecnica al “Viviani” di Potenza, tra sorpassi e controsorpassi, arrivano ben cinque reti.Incomincia il Potenza in avvio. Da corner per la Salernitana, parte un contropiede micidiale, finalizzato da Felipe, letale proprio davanti a Donnarumma. Sei minuti e gli ospiti la rimettono in parità. Sugli sviluppi di calcio d’angolo è decisiva la zampata da pochi centimetri del solito Lescano. Completa la momentanea rimonta Mattia Tascone al ventesimo.

È una rete d’autore quella del centrocampista granata: sombrero a un avversario in area, poi palla al sette, in una frazione di secondo. Non ci stanno i padroni di casa e in tre minuti, dal 26’ al 29’, rifilano un uno due tremendo alla Salernitana con le reti di Schimmenti e Kirwan: 3 a 2. Nel finale, la reazione della Salernitana è affidata a due conclusioni di Di Vico, che prima va vicinissimo al palo, poi trova l’opposizione di Cucchietti.

La ripresa

Cambia Cosmi: dentro Carriero per Di Vico.Parte ancora forte il Potenza, vicinissimo al poker. Azione molto bella in verticale, Petrungaro serve D’Auria in posizione ottima, salva Donnarumma con un miracolo.La Salernitana soffre tremendamente le verticalizzazioni del Potenza. Non è contento dei suoi Cosmi, che mette nuovamente mano ai cambi: dentro Molina per Achik. Poco incisivo l’esterno quest’oggi.

Fatica la Salernitana a costruire occasioni propizie. Poco dopo l’ora di gioco, però, Lescano si fa spazio in area a sportellate e calcia, il suo tiro è ben indirizzato, ma viene respinto da un avversario.

Cosmi mischia ancora le carte: fuori Longobardi e dentro Ferraris e Gyabuaa per Tascone. Le sostituzioni, però, non hanno l’effetto sperato. Nel finale dilaga il Potenza, che trova il 5 a 2 con le reti di Selleri e Siatounis.