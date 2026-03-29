Serie D: la Gelbison la ribalta a Messina

A Messina la Gelbison ribalta lo svantaggio arrivato nel primo tempo con la rete di Roseti che approfitta di un errore della difesa rossoblù e segna a porta vuota. Nel secondo tempo Liurni pareggia i conti e poi De Martino regala alla Gelbison il successo in trasferta e i 3 punti.

La partita

Qualche cambio per Mister Agovino nell’undici iniziale rispetto alla gara contro la Nuova Igea Virtus, in difesa davanti a Samba, ci sono Viscomi, Semeraro, Del Miglio e Urquiza, in mezzo al campo De Feo, De Martino, Chironi e in avanti Coscia, Cascio e Liurni.

Al 2’ del primo tempo Zucco del Messina ruba palla a Viscomi e mette dentro un traversone pericoloso, ma la difesa rossoblù riesce a spazzare. Al 5’ spunto di Pedicone sulla sinistra, Roseti non arriva sulla palla messa in mezzo dall’esterno giallorosso. Dopo circa un minuto, occasione Gelbison , brivido per il portiere Giardino, Urquiza stacca di testa, ma la palla termina di poco a lato.

Al 19′ Messina in avanti, spunto di Oliviero sulla destra, l’esterno si accentra e serve Zucco al limite: debole il suo piattone di destro che fa terminare la palla a lato. Poco dopo azione bis della precedente, stavolta il tiro di Zucco più ravvicinato viene respinto da un difensore. Al 20′ ci prova Cascio per la Gelbison, palla centrale e facile per Giardino.

Al 22’ Gelbison pericolosa con l’affondo di Semeraro sulla sinistra: sul suo cross la difesa del Messina fatica a ribattere su Coscia e Cascio. Al 23’ cross di Pedicone del Messina in area per Oliviero: bel controllo e tiro, palla di poco a lato. Al 24’ azione in velocità per i padroni di casa con di Tourè che arriva sul fondo e mette in mezzo una palla sulla quale Roseti fa velo per Zucco, il suo tiro deviato in angolo da un difensore.

Al 26esimo arriva il gol del Messina. Sul rilancio lungo di Giardino, sulla trequarti pasticciano Del Miglio e Sakho, ne approfitta Roseti che ruba palla e segna a porta vuota. Al 37’ occasione importante per la Gelbison, errore incredibile di Liurni che arriva sino al limite dell’area piccola liberandosi di due difensori giallorossi e poi col destro, a porta spalancata, ha calciato altissimo.

Al 42′ Messina pericoloso, sulla sinistra lo scatto di Pedicone che mette in mezzo una bella palla per Roseti. L’attaccante svirgola la palla che termina sui piedi di Oliviero il cui tentativo è salvato da Sakho in tuffo. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, Messina in vantaggio 1 a 0.

La ripresa

Si riparte, la Gelbison pareggia i conti al 4’ della ripresa. Liurni si ritrova la palla al limite dell’area, si accentra e calcia forte sorprendendo Giardino. All’8 del secondo tempo ci prova Clemente del Messina da lontano, la palla finisce alta. Al 9’ st. la risposta della Gelbison con De Martino: sinistro dal limite, palla che sfiora il palo. Al 15’ st. arriva il gol del 2 a 1 della Gelbison, cross da sinistra rinviato male da Bosia, tap in di De Martino a porta vuota che la mette in rete.

Al 21′ st. occasione per Gelbison con un tiro cross di Liurni che attraversa tutta l’area. Al 24′ st. Viscomi salva sulla linea di porta il tiro di Roseti, imbeccato dalla sponda di Trasciani. Al 35′ st. padroni di casa in avanti, cross di Oliviero, il colpo di testa di Saverino finisce sull’esterno della rete.

Al 37′ st. occasione Gelbison con la traversa colpita da Liurni. Al 44′ Messina che ci prova ma senza riuscire a trovare una reazione. Il tiro di Zerbo dal limite termina alto. Al 51′ cross di Garufi del Messina e colpo di testa di Kaprof che termina alto sulla traversa. Dopo sei minuti di recupero finisce così Messina – Gelbison 1-2.