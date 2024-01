Serie D: domenica ritorno il campionato. Sfide difficili per Gelbison e Santa Maria

Domenica prossima è tempo di ripartire per le cilentane di serie D. Sarà una ripresa ricca di insidie per Gelbison e Santa Maria, tra impegni proibitivi e scontri diretti. I vallesi cercano riscatto dopo il pessimo finale del 2023. Mister Erra si presenterà al “Carrano” con un nuovo modulo per invertire la rotta. A Santa Maria, invece, si dovrà dimostrare che la vittoria di Nardò non è stata figlia del caso, bensì il primo step del rilancio in classifica.

Un match proibitivo al “Carrano”

Al “Carrano”, domenica ore 14.30, sbarca la capolista Altamura. Inutile, enumerare i punti di forza dei “campioni d’inverno”, che arrivano da uno sprint di 9 risultati utili consecutivi e partono con tutti i favori del pronostico. Nel precedente incontro tra le compagini, i Biancoazzurri si imposero per 2 reti a 1. Era la prima di campionato e allora il match era sentito come uno scontro diretto. Sembra una vita fa, infatti, al giro di boa, gli obiettivi della Gelbison sono completamente cambiati.

I Rossoblù arrivano da 5 sconfitte di fila. Un periodo nero che i meri numeri non possono descrivere in modo esaustivo. Contro la Fidelis Andria qualche timido segnale di ripresa si è visto, nonostante la sconfitta e lo 0 alla voce “conclusioni nello specchio”. Erra dovrà cambiare tutto. Soprattutto a livello mentale. Per l’inversione di tendenza sarà fondamentale l’apporto dei nuovi arrivati: Fontana e Sicurella si sono già ben comportati, Gagliardi è ancora in cerca della migliore condizione. Una significativa novità potrebbe essere il modulo, finalmente Erra dovrebbe passare al 4-3-3, in quanto il tempo per lavorare con la squadra c’è stato.

Se il conservatorismo fi Erra non prenderà il sopravvento ancora una volta, il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Dellino, Croce e Gagliardi. Nel suo ruolo naturale l’idolo della promozione punta a riprendersi la piazza. Nel frattempo continuano le operazioni di sfoltimento della rosa con la cessione di Mattia Tumminelli. L’esterno è giocatore un poliedrico in grado di interpretare quasi ogni posizione sulla corsia mancina. Sono da valutare a questo punto ulteriori innesti.

Scontro diretto per il Santa Maria

Il Santa Maria torna in Puglia, terra che evoca dolci ricordi dopo la vittoria di Nardò. I Giallorossi affronteranno una sfida diretta in chiave salvezza sempre allo stadio “Via del Mare” ma questa volta a quello di Gallipoli, alle ore 14.30 di domenica. Gli avversari sono ultimissimi, ma da quando sulla panchina siede mister Giovanni Cavallaro la musica sembra essere cambiata anche a livello di investimenti. All’ultima giornata è arrivata una sconfitta con il Martina. Tuttavia, l’ultima “gita” in Campania dei Salentini ha regalato i tre punti, così come l’ultimo precedente con il Santa Maria alla prima di campionato.

Mister Rogazzo cercherà i tre punti utilizzando il modulo che finora ha dato le maggiori soddisfazioni il 433. Da ariete agirà Tedesco, il bomber deve ancora sbloccarsi con la nuova maglia e le aspettative su di lui restano altissime. A supporto della “punta di diamante” ci saranno con ogni probabilità Giovanbattista Catalano e Maiese.