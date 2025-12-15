Scario: il Vescovo De Luca benedice l’Immacolata e il presepe, una domenica dall’alto valore simbolico

Un momento di preghiera e di raccoglimento molto intenso e tanto atteso dai fedeli della parrocchia dell'Immacolata, e dal parroco Don Agnello Forte

A cura di Maria Emilia Cobucci

È stato Sua Eccellenza Monsignore Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, ad officiare ieri pomeriggio a Scario la Santa messa domenicale.

Un importante momento di raccoglimento

Un momento di preghiera e di raccoglimento molto intenso e tanto atteso dai fedeli della parrocchia dell’Immacolata, e dal parroco Don Agnello Forte, al termine del quale il Vescovo De Luca ha benedetto la nuova nicchia, dove è stata riposta la statua dell’Immacolatina, e il nuovo presepe artistico napoletano, simbolo del Santo Natale e dell’arte presepiale, nota in tutto il mondo.

Il commento

“È un momento di grande gioia per me incontrare la comunità di Scario – ha affermato il Vescovo De Luca – La terza Domenica dell’Avvento viene designata come la Domenica della gioia, che nasce dalla consapevolezza dell’imminenza dell’incontro con Cristo Gesù.

Inoltre questa sera vogliamo anche benedire il nostro Presepe che è un segno di particolare Fede, tradizioni e radici Cristiane delle nostre comunità ma anche la piccola statua dell’Immacolata, recentemente festeggiata, che nel tempo di Avvento diventa quasi un riferimento essenziale a Cristo stesso”.

Verso la chiusura dell’anno Giubilare

Tanta la gioia espressa anche dal Parroco Don Agnello Forte, guida spirituale per l’intera comunità di fedeli. ” In questa Domenica della gioia, inauguriamo e benediciamo la nuova sistemazione dell’Immacolatina, la statua che è nei cuori di tutti i fedeli e che ha dato il nome alla parrocchia, ed anche il nuovo Presepe artistico – ha poi aggiunto Don Agnello Forte – Alla fine di questo Giubileo abbiamo pensato di lasciare una traccia attraverso proprio il Presepe Napoletano, con la sua arte, la sua teologia popolare e con il suo caos sacro.

