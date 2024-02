Scala di ferro alla Certosa di Padula: sarà rimossa prima della visita del Ministro Sangiuliano nel Vallo di Diano?

L’ormai famigerata scala in ferro installata al fianco delle maestose e antiche mura della Certosa di Padula continua ad essere lì. Nonostante le promesse, le denunce e le proteste, la scala non è stata rimossa. Angelo Paladino, presidente dell’Osservatorio europeo del paesaggio, ha scritto una nuova lettera a Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, per chiedere che le promesse vengano mantenute e che la scala venga finalmente tolta.

Si attende la visita del Ministro

La questione che ora sorge è se la scala verrà rimossa prima della visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al Vallo di Diano. Durante una visita a Roma, Sangiuliano aveva promesso al sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, di visitare il Vallo di Diano, le bellezze di Montesano e la Certosa di Padula a breve. Tuttavia, durante l’incontro non si è parlato della scala di Padula.

Le parole di Osanna

In passato, Massimo Osanna aveva affermato che il ministro Sangiuliano aveva richiesto la rimozione immediata della scala. “Abbiamo svolto tutta l’istruttoria per realizzare l’intervento, cercando di recuperare la scala per un altro sito in cui potesse essere utilizzata senza impatto negativo come è accaduto per la Certosa. Questo perché semplicemente rimuoverla avrebbe causato un danno per lo Stato con conseguente responsabilità“, aveva spiegato Osanna.

Nonostante ciò, la promessa non si è ancora concretizzata e Paladino ha scritto una nuova lettera esprimendo il suo ringraziamento per l’interessamento di Osanna, ma sottolineando che la denuncia risale già a settembre del 2023 e che era stata data la disponibilità a rimuovere la scala in tempi brevi.

Critiche al Parco e speranze

Paladino ha anche criticato il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che durante una missione a Parigi per i siti dell’Unesco sembrano essersi dimenticati della Certosa e non hanno fatto nulla per rimuovere la scala.

Ora si attende di capire se la scala sarà rimossa in occasione della visita del ministro nel Vallo di Diano. Sangiuliano ha promesso al sindaco Rinaldi di giungere presto per conoscere le bellezze di Montesano e tutto ciò che il paese ha da offrire dal punto di vista culturale e promozionale.