Scala antincendio all’esterno della Certosa di Padula: prosegue la battaglia del Presidente dell’osservatorio Europeo | VIDEO

Il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, l’avvocato Angelo Paladino, continua la sua “battaglia” contro la scala antincendio, modello “Ikea”, scrive l’avvocato, che è stata posta all’esterno delle mura perimetrali della Certosa di San Lorenzo a Padula e realizzata dalla Direzione Regionale dei Musei Campani.

Già in estate, Paladino, nel corso di una conferenza stampa aveva definito “irresponsabile ed anche inspiegabile” la collocazione di una scala di ferro all’esterno della Certosa di Padula ed aveva chiamato in causa anche il Direttore Generale dei Musei, Massimo Osanna oltre ad interpellare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Questa volta il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio ha scritto un’accorata lettera a Livia Pomodoro, ex presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, in seguito al suo intervento durante il convegno sulle “Abbazie di Europa”, svoltosi proprio nella suggestiva cornice della Certosa di Padula. Alla Professoressa Pomodoro, l’avvocato Paladino chiede un intervento in merito alla scelta attuata dalla Direzione regionale dei Musei Campania e spera che lei “determinare una soluzione positiva della incredibile ed incresciosa vicenda”.

“A distanza di qualche mese, scrive Paladino, e, nonostante, le apparenti indignazioni, con relative promesse di interventi risolutivi da parte dei predetti personaggi pubblici, la scala di ferro non è stata ancora rimossa”. Ricordiamo che la Certosa di San Lorenzo nel 1988 è stato inserito dall’Unesco nella lista del Patrimonio dell’Umanità, considerato il grande valore storico, culturale e paesaggistico.