Sapri: al via le iniziative in programma per il periodo natalizio

Il periodo delle festività natalizie è entrato ormai nel vivo e diverse sono le iniziative messe in campo dal comune di Sapri che, in collaborazione con la Proloco cittadina e le diverse associazioni presenti sul territorio, ha realizzato un calendario ricco di eventi.

Le dichiarazioni

“Sono tante le iniziative che il Comune e le associazioni stanno organizzando per rendere più lieto questo periodo Natalizio ed anche per cercare di dare una boccata d’ossigeno alle nostre attività commerciali – ha affermato l’assessore alla turismo e alla cultura Amalia Morabito – Le attività iniziano il 6 e il 7 Dicembre, con due serate organizzate dalla Proloco ma ci saranno anche tante attività dedicate ai bambini, il villaggio commerciale con i suoi mercatini, i concerti natalizi con i nostri diversi cori e quest’anno ritorna anche il Capodanno del Golfo sul Lungomare Italia. A tutto questo vanno aggiunte le iniziative proposta dai commercianti ma anche dalla Parrocchia guidata da Don Raffaele Brusco. Tante dunque sono le attività che coinvolgeranno grandi e piccini per uno dei periodi più magici dell’anno”.