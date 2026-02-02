Salerno, postini a lezioni di guida responsabile con la Polizia Stradale

La Polizia di Stato e Poste Italiane insieme per il progetto “Guida Sicura”, iniziativa promossa nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Gli incontri

Con l’incontro del 30 gennaio sono ripartiti gli appuntamenti formativi in materia di sicurezza stradale, rivolti ai dipendenti di Poste Italiane che utilizzano i veicoli di servizio per le proprie attività lavorative, che anche nel 2026 vedranno impegnati funzionari e personale della Sezione Polizia Stradale di Salerno.

Nella sede di via Paradiso di Pastena a Salerno, ai 35 lavoratori di Poste Italiane presenti, sono state illustrate le situazioni di rischio più frequenti e le regole da osservare per tutelare la propria e l’altrui incolumità su strada.

Il progetto

Con “Guida Sicura” la Polizia di Stato conferma il proprio impegno nell’attività istituzionale di educazione alla legalità, di diffusione della cultura del rispetto delle regole e dell’educazione in materia di sicurezza stradale, strumenti fondamentali per far comprendere i rischi dei comportamenti imprudenti su strada e prevenire gli incidenti.