Salento, fermato scuolabus senza autorizzazioni: sanzioni a conducente e ditta

Mezzo privo di documentazioni, scattano le sanzioni e il fermo per sessanta giorni

A cura di Chiara Esposito
Scuolabus

Controlli serrati sulla sicurezza del trasporto scolastico a Salento. Questa mattina la polizia municipale ha fermato uno scuolabus in servizio per l’istituto omnicomprensivo di Omignano e Salento, riscontrando alcune irregolarità.

Le irregolarità riscontrate

Durante la verifica è emerso che l’autista del mezzo era privo della CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente obbligatoria per il trasporto passeggeri. La mancanza del titolo abilitativo ha fatto scattare sanzioni nei confronti del conducente e della ditta incaricata, ritenuta responsabile per incauto affidamento.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, impedendone l’utilizzo fino al termine della sanzione.

