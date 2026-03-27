Promozione: tutto pronto per il big match Agropoli-Campagna. A InfoCilento parla mister Squillante

Dopo le due vittorie contro Atletico San Gregorio e Calpazio, mister Squillante vuole continuare la sua striscia positiva.

Gli scenari

Il test è di quelli importanti: il Città di Campagna è primo in classifica con 8 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Pontecagnano. I granata sono molto vicini all’Eccellenza: alla squadra di Pietropinto potrebbero bastare un paio di vittorie per ipotecare il titolo di campioni del Girone D.

Nel contempo l’Agropoli vuole inseguire il secondo posto, per permettere una situazione più agevole in chiave playoff, nonostante sia tutt altro che facile: i punti di distacco sono 4 dal secondo posto e 2 dal terzo. Inoltre, l’Agropoli dovrà scontare tra due settimane il turno di riposo e ciò permetterebbe alle contendenti di allungare. La gara d’andata fu un vero e proprio scontro al vertice, l’Agropoli fallì la chance dei tre punti con il rigore sbagliato dal suo capitano Tedesco, complice la parata di Pisapia.

Una sfida attesissima

L’Agropoli è poi uscita dalla lotta al titolo, complici gli ultimi risultati deludenti e un campionato stratosferico del Campagna che ad oggi ha collezionato soltanto tre sconfitte. Ciononostante si preannuncia una sfida dagli alti stimoli per entrambe, con un “Guariglia” verosimilmente gremito: sono già stati staccati 150 biglietti. Inoltre, l’incasso totale sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Santobono Pausilipon: un bellissimo gesto della società biancoazzurra.

Per garantire la massima partecipazione al match, la gara non verrà trasmessa in diretta da InfoCilento ma in differita alle 21.15 sul canale 79 e in streaming su InfoCilento.it