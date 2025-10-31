Promozione: si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale

Dopo il turno infrasettimanale, il campionato di Promozione non si ferma: le squadre sono pronte a tornare in campo per un nuovo e interessante fine settimana di calcio.

L’Agropoli

L’Agropoli sarà impegnata in trasferta sul campo dello Sporting Pontecagnano, mentre la Calpazio osserverà un turno di riposo. Trasferta insidiosa invece per la Poseidon, attesa dall’Atletico Pagani.

L’Agropoli, reduce dalla vittoria al fotofinish contro il Faiano, vuole dare continuità ai propri risultati. I ragazzi di mister Turco, ancora imbattuti in questa stagione, sanno di non poter commettere passi falsi contro uno Sporting Pontecagnano che, in casa, ha raccolto 4 punti sui 9 disponibili. Il rendimento esterno dei “delfini” è stato finora altalenante, ma la squadra cilentana punta a confermarsi anche lontano dal “Guariglia”.

Riposo programmato per la Calpazio, mentre la Poseidon – rinvigorita dal successo travolgente contro la Juventude Stabia – farà visita all’Atletico Pagani, una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. Sarà un test importante per misurare le proprie ambizioni e cercare di conquistare punti preziosi in ottica classifica.

Un altro turno, dunque, ricco di spunti e sfide interessanti nel campionato di Promozione, che si conferma equilibrato e avvincente.