Promozione: ecco cosa è successo nella quindicesima giornata

Una domenica dalle emozioni contrastanti per l’U.S. Agropoli, che nel suo turno di riposo ha avuto modo di vedere diversi risultati, alcuni favorevoli,altri meno, e adesso si ritrova al quarto posto in classifica.

I risultati

Il Città di Campagna, principale contendente al primo posto, ha battuto il Città di Pontecagnano per 2-1, allungando sulle varie avversarie: i granata ora hanno 7 punti di vantaggio sui delfini, e 5 punti di vantaggio sull’Atletico San Gregorio, che ha invece battuto la Poseidon per 2-0: la vittoria nel big match di giornata permette agli uomini di Dente di scavalcare l’Agropoli e portarsi secondi in classifica.

Nonostante ciò, le rispettive sconfitte di Città di Pontecagnano e Poseidon permettono ai delfini di mantenere la zona playoff proprio sopra quest’ultime. Da segnalare poi lo 0-4 dell’Atletico Pagani sul campo del Faiano, i biancoblu calano il poker a Pontecagnano e si prendono il terzo posto.

La notizia più positiva del pomeriggio per l’Agropoli arriva da Pompei con la Rocchese che cade nel finale al “Bellucci”: il Pompei Soccer si impone per 1-0 con una rete all’85’ di De Simone. La Rocchese, prossima avversaria dell’Agropoli, rimane così a 24 punti, a -3 dai delfini, in attesa dello scontro diretto di settimana prossima che si preannuncia infuocato.

La classifica

L’Agropoli scivola al quarto posto dopo i risultati di oggi, con 27 punti insieme all’Atletico Pagani, a +1 su Poseidon e Città di Pontecagnano,a -2 dall’Atletico San Gregorio e a -7 dal Campagna.

Per continuare a sognare le primissime zone della classifica sarà fondamentale fare risultato a Roccapiemonte, contro una Rocchese che avrà sicuramente tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta odierna.