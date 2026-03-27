Promozione: Città di Campagna vicino all’Eccellenza, parla il capitano Ernesto Corsaro

Il Città di Campagna, che affronterà l’Agropoli domani, sabato 28 marzo, è molto vicina a vincere il campionato di Promozione e aggiudicarsi il pass per l’Eccellenza nella prossima stagione. Ai microfoni di InfoCilento è intervenuto il capitano del Campagna Ernesto Corsaro, analizzando le difficoltà della gara di domani.

“Queste sono partite di cartello, sempre belle da giocare. L’Agropoli viene da due risultati positivi, sono una squadra esperta, ma noi andremo lì con umiltà e sacrificio: vogliamo portare a casa ulteriori 3 punti.” Il centrocampista granata ha rilasciato dichiarazioni importanti anche per quanto riguarda l’incasso della gara che andrà in beneficenza: “Ci fa molto piacere, abbiamo deciso anche noi dare un piccolo contributo dopo la partita per questa giusta causa, conclude.