Polisportiva Santa Maria, è ufficiale: Severino passa al Catanzaro

La Polisportiva Santa Maria continua a sfornare talenti con il suo settore giovanile. È ufficiale il passaggio all’Us Catanzaro del calciatore Pierfrancesco Severino.

La firma

Prodotto del vivaio giallorosso dove ha mosso i suoi primi passi, classe 2009, Pierfrancesco si è messo in mostra con la formazione cilentana in questa stagione, offrendo ottime prestazioni con la prima squadra e ampi margini di crescita: “Ora per lui si aprono le porte di una nuova importante avventura. Tutta la società Santa Maria gli augura il meglio per il proprio futuro”, il commento da parte della dirigenza giallorossa.