Pisciotta: arriva Babbo Natale al Giardino dei bambini

A Pisciotta il 26 dicembre alle ore 17:30 si riuniranno le famiglie di tutto il comune con i loro bambini e ragazzi presso “Il giardino dei bambini”, allestito durante le festività natalizie presso la settecentesca fontana dedicata a Gioacchino Murat, dove saluteranno l’arrivo di Babbo Natale. L’iniziativa promossa dall’associazione commercianti e patrocinata dal Comune, vuole riunire gli abitanti di Pisciotta e delle sue frazioni in un unico evento finalizzato a far si che le rispettive comunità civili e parrocchiali di Pisciotta paese, Rodio, Caprioli e Pisciotta Marina camminino sempre più unite e nella stessa direzione.

La cerimonia

Saranno presenti i parroci Don Olgierd Nyc e Don Salvatore Monterosso, ed il Signor Sindaco Onorevole Ettore Liguori. Angela, Maria Rosaria, Antonia, Amaltea, Mina, Michele e Giovanni aiuteranno Babbo Natale a compiere al meglio la sua missione mentre ogni bambino e ragazzo chiederà a Babbo Natale di avverare un suo desiderio spirituale.

La monumentale fontana murattiana con i suoi caratteristici mascheroni – che sbottano possenti getti d’acqua e dove un tempo donne e bambini accorrevano ad attingere l’acqua con giare di piccola e media grandezza – è stata degnamente addobbata per la gioia di grandi e piccini con tutta una serie di installazioni luminose e musicali.

Installazioni che costituiscono un prosieguo del suo allestimento estivo che la vede ogni anno candidamente adornata come una sposa, grazie ai merletti ideati da Mina che coltiva la passione del ricamo.