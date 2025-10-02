Oroscopo Paolo Fox 3 ottobre: Capricorno, il peso delle responsabilità si fa sentire. Bilancia, oggi potresti avere problemi sul lavoro

Un giorno in cui le stelle invitano a un pizzico di prudenza e a non forzare situazioni: molti segni sentiranno la necessità di rallentare e fare scelte ponderate.

Ariete

Oggi potresti trovarsi di fronte a tensioni in ambito lavorativo. Evita decisioni impulsive e cerca di mantenere la calma. In amore, favoriti i dialoghi: chi è in coppia può risolvere piccoli disaccordi.

Toro

Hai voglia di portare avanti i tuoi obiettivi con determinazione. Sul fronte professionale può arrivare una proposta interessante. In amore, dedicati al partner: non trascurare i sentimenti per gli impegni.

Gemelli

È una giornata favorevole per chiudere questioni rimaste in sospeso. Sei più lucido e deciso. In amore, la trasparenza è la chiave: evita di nascondere emozioni o pensieri.

Cancro

Lo stress può farsi sentire: concediti dei momenti di pausa. Al lavoro possono emergere tensioni, ma non lasciare che influenzino i rapporti affettivi. Serata rilassante da dedicare ai tuoi affetti.

Leone

Ti senti pieno di energie e le tue idee saranno apprezzate. Sul lavoro potresti ottenere riconoscimenti. In amore, è il giorno adatto per fare passi avanti, magari proporre qualcosa di speciale.

Vergine

Il perfezionismo ti aiuta a ottenere risultati positivi sul lavoro, ma attento a non essere troppo critico. In amore potresti desiderare maggior sicurezza: parla con sincerità al partner.

Bilancia

Oggi potresti sentirti indeciso: prenditi tempo prima di fare scelte importanti, soprattutto sul lavoro. In amore, però, il clima è più disteso: coltiva relazioni e momenti di condivisione.

Scorpione

La tua capacità di analisi è accentuata: oggi riesci a vedere ciò che gli altri trascurano. Sul lavoro può arrivare una sfida: affrontala con strategia. In amore, fai attenzione a non alimentare discussioni inutili.

Sagittario

Giornata da usare con equilibrio nelle questioni finanziarie: evita spese avventate. Sul lavoro potresti dover prendere una decisione importante. In amore, i single potrebbero vivere un incontro stimolante.

Capricorno

Il peso delle responsabilità si fa sentire, ma hai le risorse per gestirle. È il giorno giusto per delegare alcune attività. In amore, realizza che la comunicazione è essenziale: non dare per scontati i sentimenti.

Acquario

Le stelle favoriscono cambiamenti in campo professionale e personale. Se hai un progetto nel cassetto, valuta se è il momento di farlo emergere. In amore, fai attenzione: devi essere più presente e attento.

Pesci

L’emotività potrebbe condizionare le tue decisioni. Sul lavoro, non farti sopraffare dai sentimenti: cerca di restare lucido. In amore, è una giornata buona per chiarire eventuali malintesi con delicatezza.