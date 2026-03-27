Metrò del Mare: la Regione Campania lancia l’ultima sfida per completare i collegamenti nel Cilento

La Regione Campania muove un passo decisivo per completare il mosaico dei trasporti marittimi stagionali, puntando a stabilizzare i collegamenti verso le perle del Cilento. È stata infatti ufficialmente avviata la procedura di gara per l’assegnazione dei servizi relativi alle linee rimaste finora prive di un operatore, con l’obiettivo di garantire la piena operatività del progetto Metrò del Mare per il triennio 2026-2028.

Il piano per le linee “rossa” e “verde”

L’amministrazione regionale tenta di chiudere il cerchio su quei lotti che, nelle precedenti sessioni di gara, non avevano trovato un aggiudicatario. Al centro del nuovo bando figurano le cosiddette linea “rossa” e linea “verde”, arterie marittime fondamentali per il versante cilentano.

Nello specifico, la linea B1 (Cilentana rossa) è destinata a collegare i porti di Agropoli e Sapri, effettuando fermate strategiche a San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. Parallelamente, la linea B2 (Verde) prevede il collegamento speculare tra Sapri e Agropoli, toccando le medesime località costiere per servire capillarmente il flusso turistico del basso Cilento.

Un investimento per il triennio 2026-2028

Dopo che lo scorso agosto era stata ufficializzata l’aggiudicazione del primo lotto ad Alicost (relativo alle linee A1 e A2 tra Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento settentrionale), la Regione punta ora a non lasciare zone d’ombra. Il nuovo bando si inserisce in una programmazione di lungo periodo, cercando di superare le criticità legate a bandi deserti o procedure infruttuose che hanno caratterizzato le scorse stagioni.

L’appalto mira a individuare armatori capaci di garantire standard qualitativi elevati attraverso l’impiego di unità veloci, essenziali per rendere il servizio competitivo e funzionale alle esigenze dei viaggiatori che scelgono le vie del mare per evitare il traffico stradale.

Scadenze e modalità di partecipazione

Per gli operatori del settore marittimo interessati a presentare le proprie offerte, il cronoprogramma è già definito. La Regione Campania ha stabilito criteri rigorosi per assicurare la continuità del servizio per le prossime tre stagioni estive.

“Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 20 aprile“, un termine perentorio che segnerà il destino della mobilità marittima per una delle aree a più alta vocazione turistica del Mezzogiorno. Con questa mossa, l’ente regionale spera di attrarre player solidi in grado di assicurare quel “diritto alla mobilità” che il Cilento rivendica con forza ogni estate.

Verso una mobilità integrata e sostenibile

Il completamento delle tratte del Metrò del Mare non rappresenta solo un potenziamento dell’offerta turistica, ma si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile. Ridurre la pressione veicolare sulle arterie stradali cilentane, spesso congestionate nei mesi di punta, rimane una priorità assoluta per la tutela del territorio e per il miglioramento dell’esperienza di viaggio dei visitatori nazionali e internazionali.