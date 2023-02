Lavori sulla Sr447, strada chiusa al traffico

Ancora disagi per la viabilità. Dopo la Strada del Mingardo, chiusa anche la strada regionale 447 in località Gabella nel comune di Pisciotta. Si tratta di una arteria strategica che collega Pisciotta con Palinuro.

I motivi della chiusura

La chiusura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori in massima sicurezza. L’ordinanza della Provincia, nello specifico,è stata disposta al fine di consentire lavori di messa in sicurezza.

La strada resterà chiusa fino al 3 marzo.

Le vie alternative

Per chi proviene da Pisciotta sarà necessario immettersi all’incrocio con la Sp84 e proseguire sulla Sr447 fino a Foria di Centola per poi immettersi sulla Sr562. Percorso inverso per chi proviene da Palinuro o Camerota.

Le limitazioni al traffico sono previste dalle 8 alle 17:30, negli altri orari imposto il senso unico alternato.