La Salernitana spreca all’Arechi: con il Giugliano è solo 1 a 1

La Salernitana pareggia contro il fanalino di coda Giugliano e sciupa la ghiottissima occasione di avvicinare il Catania (sconfitto a Sorrento). All’Arechi è gara da botta e risposta: al vantaggio granata di Ferraris risponde D’Agostino nella ripresa. Ad accrescere i rimpianti un palo di Lescano nel finale.

Primo tempo

Quasi solo Salernitana nella prima frazione. I granata fanno subito capire al Giugliano che intendono fare la gara. Gli ospiti sono comunque ordinati e attenti in fase difensiva. Al 16’, ci pensa Carriero a scardinare le resistenze avversarie con un tocco illuminante di tacco per Ferraris.

Non si fa pregare il numero venti, che arma il sinistro e fulmina Greco per l’1 a 0 Salernitana. A vantaggio acquisito, gli uomini di Raffaele continuano a tenere il pallino del gioco, muovendo la sfera con più calma. Non basta per creare altre occasioni nitide dalle parti di Greco.

La ripresa

Ripresa difficile per la Salernitana, il gioco è più spezzettato nei primi minuti, poi a poco a poco gli ospiti prendono coraggio e iniziano a venire fuori.E’ da poco passata l’ora di gioco quando il Giugliano trova il pareggio con un goal straordinario del subentrante D’Agostino: 1 a 1.

Dieci giri di lancette e i tigrotti tornano a mettere paura con Volpe, che esalta i riflessi di Donnarumma con una bella girata dal limite. La Salernitana, dunque, si trova a dover rincorrere i tre punti nel finale, lo fa affidandosi molto alle giocate del nuovo entrato Achik.

Proprio l’esterno marocchino va vicino alla rete con una buona conclusione all’84’. Proprio allo scadere dei tempi regolamentari Lescano colpisce di testa, cogliendo il palo interno. Enorme rimpianto per la Salernitana, che non riesce a schiodare l’1 a 1.