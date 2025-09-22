La Pallavolo Bologna Trionfa alla Pink Gen 2025 di Agropoli

Un ruolo cruciale nel successo della Pallavolo Bologna è stato quello della regista Chiari Gambini, premiata con il pallone d'oro del torneo per la sua "fantastica regia"

A cura di Ernesto Rocco

Un weekend di grande pallavolo tra Capaccio Paestum e Agropoli, location della Pink Gen 2025, il prestigioso torneo Under 16 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con la società US Poseidon 1958. Il torneo ha offerto un mix perfetto di divertimento, adrenalina e sano agonismo. La giornata finale ha visto protagoniste sei squadre in altrettanti incontri che hanno definito la classifica finale. Ma il culmine è stato senza dubbio la finale per il titolo. Il momento clou della giornata è stata la finale tra Pallavolo Bologna e Tenaglia Abruzzo Altino Volley, disputata domenica ad Agropoli.

La finale

Le due formazioni si sono affrontate in un match combattuto, deciso solo al tie-break con il punteggio di 15-11. Dopo aver perso il primo set, la squadra bolognese ha saputo reagire con grande determinazione, ribaltando il risultato e aggiudicandosi la vittoria. Un ruolo cruciale nel successo della Pallavolo Bologna è stato quello della regista Chiari Gambini, premiata con il pallone d’oro del torneo per la sua “fantastica regia” che ha saputo dirigere l’attacco della squadra. Prima della finale, il PalaGreen ha ospitato altri quattro incontri per definire le posizioni finali del torneo con la Selezione Cilento che si è aggiudicata il terzo posto sul podio, battendo la Volley Perugia.

Presente alla manifestazione Monica De Gennaro, campionessa mondiale

Tra le protagoniste di questo match, spiccano la palleggiatrice Maria Vittoria Della Calce e il capitano Diletta Grasso. Al di là dei risultati sportivi, il weekend ha messo in luce i valori positivi della pallavolo giovanile. Il torneo ha dimostrato grande fair play, correttezza in campo e collaborazione non solo tra gli staff tecnici, ma anche tra le stesse atlete. La manifestazione, che ha visto la partecipazione della campionessa mondiale Monica De Gennaro, ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi formativi e sociali.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Angelo Di Maria

San Mauro Cilento: mercoledì autopsia sul corpo di Angelo Di Maria

Il suo gruppo politico pronto a costituirsi parte civile in un eventuale…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Tg Sport

Tg Sport InfoCilento 22 settembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale sportivo di InfoCilento. Conduce Alessandro Pippa

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Salerno abbraccia San Matteo: una Città unita tra fede, tradizione e identità

Una celebrazione intensa, partecipata da un Duomo gremito di fedeli e impreziosita…

Federica Inverso
Federica Inverso

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.