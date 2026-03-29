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La Feldi Eboli perde in finale di Coppa Italia

La Meta Catania trionfa ad Ancona

Christian Vitale
Feldi Eboli

Non riesce la doppietta alla Feldi Eboli, che circa tre mesi dopo il successo in Supercoppa cede la Coppa Italia vinta lo scorso anno. La 40esima edizione della Coppa, giocata al PalaPrometeo Estra di Ancona in diretta su Sky Sport, viene alzata infatti dalla Meta Catania che si impone per 5-2 sul quintetto ebolitano. La manifestazione si chiude per la squadra che gioca le sue gare interne al Palasele con un passo falso dopo aver superato nel derby Napoli, ai quarti, e i piemontesi della L84, in semifinale.

La gara

La gara inizia subito in salita per gli uomini di mister Antonelli che dopo 2 giri di lancette sono in svantaggio complice una sfortunata autorete dell’estremo difensore Dalcin. La Feldi addrizza, poi, la gara al 7′ con Felipinho che trova lo spazio giusto che vale il momentaneo 1-1 che dura sino al 17′ quando Musumeci riporta avanti gli etnei, che tornano negli spogliatoi cosi sul 2-1. Lo stesso capitano dei siciliani sigla il 3-1 ad inizio ripresa ma Lucas Braga al 3′ accorcia nuovamente le distanze con il 3-2 che sembra riaprire la contesa. La Feldi però perde una palla sanguinosa in costruzione con Dalcin e Albertico, al 4′, porta ancora a +2 la Meta Catania che, nonostante i tentativi ebolitani, sigla anche la quinta rete con un diagonale preciso di Podda, al 13′. Nel finale i siciliani sprecano anche un tiro libero con Turmena, finisce cosi 5-2 per la Meta Catania che alza meritatamente la Coppa Italia.

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