Il Gruppo Infante con la società Multipet inaugura un nuovo petshop AYOKA ad Eboli

Con grande entusiasmo e profondo senso di responsabilità verso il territorio, il Gruppo Infante annuncia l’apertura del nuovo punto vendita Ayoka – Solo per Animali ad Eboli, una struttura moderna e innovativa dedicata interamente al mondo del pet care.

Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita imprenditoriale del Gruppo Infante e conferma la volontà di investire in progetti capaci di generare valore economico, occupazionale e sociale per il territorio.

La struttura, sviluppata su oltre 500 metri quadrati, offre un assortimento completo di prodotti per l’alimentazione, la cura e il benessere degli animali domestici, oltre a numerosi servizi dedicati. Tra questi figurano la toelettatura professionale, il servizio di incisione medagliette e un’assistenza qualificata garantita da personale specializzato, pronto ad accompagnare i clienti nelle loro scelte.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’aspetto sociale del progetto. All’interno dello store è stato infatti realizzato uno spazio dedicato alle associazioni impegnate nella promozione delle adozioni di cani e gatti, con l’obiettivo di favorire una cultura della responsabilità e del rispetto verso gli animali.

A rafforzare ulteriormente la proposta di servizi, all’interno della struttura sarà presente lo studio del Dott. Marcello Massa, veterinario esperto in comportamento animale, che rappresenterà un importante punto di riferimento per tutti i proprietari di animali della zona. Il nuovo Ayoka di Eboli nasce inoltre da una rete di collaborazioni strategiche con realtà di eccellenza del territorio, come Bau Bau Beach, contribuendo a creare un ecosistema di servizi dedicati agli animali e alle loro famiglie.

Il Gruppo Infante desidera ringraziare Multipet Srl, azienda interamente controllata dal Gruppo Multicedi, il management Ayoka e tutte le persone che, con professionalità, competenza e spirito di squadra, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.

L’apertura del nuovo Ayoka di Eboli rappresenta una nuova sfida e, allo stesso tempo, una conferma: investire nel territorio, valorizzare le persone e costruire servizi di qualità è la strada giusta per creare sviluppo sostenibile e generare valore per l’intera comunità.