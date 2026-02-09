Giorgia Radano è la nuova Miss Carnevale 2026: trionfo alla kermesse di Capaccio Scalo

Il fascino e l’allegria del Carnevale hanno trovato la loro regina all’Agripaestum di Capaccio Scalo. Giorgia Radano, 19 anni di Casal Velino, è stata incoronata Miss Carnevale 2026. La giovane studentessa al primo anno del Conservatorio di Napoli, nata sotto il segno dei Gemelli, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo nell’ambito della XXIII edizione del concorso itinerante Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’evento, organizzato e condotto con brio da Lino Miraldi, ha visto le aspiranti miss sfilare nella sontuosa sala eventi della struttura. La competizione si è articolata in due momenti distinti: una prima passerella in eleganti abiti da sera, arricchiti da originali mascherine nere lavorate all’uncinetto, e una seconda dedicata ai travestimenti carnevaleschi scelti personalmente dalle candidate.

Il verdetto della giuria e le fasce assegnate

A decretare la vittoria di Giorgia Radano, che per l’occasione ha sfoggiato un curatissimo costume da Regina di Cuori, è stata una giuria tecnica d’eccezione. Il tavolo dei giurati è stato presieduto da Dominique Serra (Miss Carnevale 2025) e ha visto la partecipazione di Angela Pino (Miss Cilento 2024) e Michelle Tozzi (Miss Cinema 2024).

Oltre al titolo principale, sono state assegnate diverse fasce che hanno premiato la personalità e la creatività delle partecipanti:

Miss Simpatia : Asia Giudice (Policastro Bussentino)

: Asia Giudice (Policastro Bussentino) Miss Allegria : Lorena Mazzillo (Buccino)

: Lorena Mazzillo (Buccino) Miss Fantasia : Maria Vittoria Cutignano (Capaccio Scalo)

: Maria Vittoria Cutignano (Capaccio Scalo) Miss Sorriso : Alessandra Torre (Battipaglia)

: Alessandra Torre (Battipaglia) Miss Teenager: Sofia Marotta (Padula)

Un riconoscimento particolare è stato riservato ad Alessia Mancuso, di Palma Campania, che ha ricevuto la fascia speciale dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Musica e spazio alle più piccole

La serata non è stata solo una celebrazione della bellezza, ma un vero e proprio spettacolo arricchito dalla performance canora di Kristinne Pastore. C’è stato spazio anche per le giovanissime: il titolo di Miss Carnevale Baby 2026 è stato assegnato a Filomena Merola, 11 anni, proveniente da Montecorice.