Futsal: la Feldi vince nel finale e si avvicina alla vetta della classifica

Si è conclusa la 24esima giornata della Serie A di futsal che ha regalato un doppio sorriso a Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, che rafforzano le proprie posizioni nella parte alta della classifica. Rosicchiati punti importanti alla capolista Meta Catania che nel turno andato in scena tra il giovedi ed il sabato, con ben 36 le reti siglate, ha osservato il suo turno di riposo.

Futsal: successo esterno per la Feldi

Blitz esterno per la Feldi Eboli che batte per 2-3 la Fortitudo Pomezia. Sono però i laziali a passare avanti al 7′ con Matteus che mette la palla alle spalle di Dal Cin per il momentaneo 1-0 che resiste per tutto il primo tempo. Nella ripresa si scatena Echavarria, MVP del match che si è preso la scena con una tripletta. Al 6′ , infatti, arriva il pari della Feldi che trova il sorpasso, poi, al 16′. Tutto deciso? Assolutamente no, un minuto dopo il vantaggio ospite Dudù trova il pari che rimette la gara in equilibrio a 2′ dal gong finale. Prima della sirena, però, va a segno ancora Echavarria che regala il 2-3 definitivo che decide il match, consegnando l’intera posta in palio alla Feldi.

Vince anche lo Sporting Sala Consilina

Le ‘volpi’ accorciano cosi a-3 il distacco dalla testa della classifica che vede sesto, a quota 37 punti, lo Sporting Sala Consilina, lontano a sua volta di tre lunghezze dalla quinta piazza. Al Pala San Rufo, venerdì, i salesi hanno vinto per 1-0 sui neopromossi liguri del CDM Futsal, fanalino di coda del torneo. Gara equilibrata che non ha trovato alcuno sbocco nel primo tempo, concluso infatti senza reti. Il copione sembra non cambiare nella ripresa sino a 2′ dalla fine del match quando Rossetti spezza l’inerzia della sfida, grazie ad un’invenzione di Fatiguso, siglando la rete che regala il bottino pieno ai salesi gialloverdi.