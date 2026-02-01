Eccellenza: il Santa Maria cade al “Carrano” contro il Montemiletto

Cade al “Carrano” dopo cinque risultati consecutivi il Santa Maria Cilento contro il Montemiletto. Vince 2-1 la squadra ospite grazie ai gol dell’ex Modano e di Marotta su calcio di rigore.

La partita

Primo miracoloso intervento di Volzone al 5’ sul tocco ravvicinato di Sannia: l’estremo difensore giallorosso respinge in calcio d’angolo. Vantaggio ospite all’8 con l’ex Luca Modano: harakiri difensivo di Ciornei e il numero 10 irpino si ritrova solo davanti a Volzone trafiggendolo senza problemi (0-1).

Al 19’ Caprioli atterra in area Mario Modano, il direttore di gara assegna la massima punizione agli ospiti. Dagli 11 metri si presenta Marotta che batte Volzone e regala lo 0-2 al Montemiletto. Il Santa Maria prova a riaprire la partita al 24’ con un una botta dal limite di De Pasquale sporcata sulla traversa dalla mano destra di Provitolo.

Mister Condemi ridisegna tatticamente la squadra inserendo il neo arrivato Schiattarella per Parisi, mentre Ndiaye sfiora il gol sull’uscita di Provitolo. Proteste per un presunto fallo da ultimo uomo di Provitolo, ma l’arbitro lascia correre. Al 31’ girata aerea sul fondo di Faye: l’attaccante giallorosso non riesce a deviare in porta il cross di Ndiaye.

Grande giocata di Luca Modano che via bene in velocità in mezzo a due difensori e calcia q botta sicura, risposta miracolosa di Volzone che salva in corner. Ha una buona chance al 35’ per riaprire la partita anche Ramacciotti, ma non riesce a dare forza alla punizione battuta da Caprioli. Resiste con caparbietà e si guadagna lo spazio per calciare al 40’ Ndiaye, ma calcia altissimo. Calcia dal lato opposto Piscopo, risponde senza problemi Volzone.

La ripresa

Ha ancora un’opportunità il Santa Maria con Ndiaye in pieno recupero, si salva la difesa ospite in angolo. All’inizio del secondo tempo, ospiti vicini al terzo gol dopo appena trenta secondi ancora con l’ex Modano: approfitta di un’altra disattenzione difensiva, ma il palo salva Volzone. Risponde Ndiaye servito in verticale da De Pasquale, posizione defilata e tiro sballato.

Cross teso di Vona su cui non arriva per un soffio Faye, prova ad alzare la pressione la squadra di Condemi. Entra anche per Margiotta, mentre Faye sfiora la rete con un tiro di destro. Timida la conclusione al 13’ di Schiattarella, presa bassa dell’estremo difensore ospite.

Il neo arrivato viene premiato al 17’ quando si incunea con caparbietà in area avversaria e supera Provitolo, riaprendo la sfida del “Carrano”. Faye si divora subito dopo il pareggio: assist di Margiotta e l’attaccante con la maglia numero 15 si lascia ipnotizzare da Provitolo. Ci prova anche Margiotta da posizione defilata, pallone fuori.

É impreciso ancora Faye al 28’ sulla sponda area di Margiotta, pallone altissimo. Nel finale, gli attacchi giallorossi non producono occasioni pericolosi, mentre in pieno recupero sono gli ospiti a sprecare due palle importanti.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Vona, Ramacciotti, Di Genio, Parisi (25’ pt Schiattarella); D’Auria (37’ st Pappalardo), Caprioli, Ciornei; Ndiaye (44’ st Salzano), Faye, De Pasquale (6’ st Margiotta). A disp.: Lettieri, Messano, Godoy, Cascone, Ippolito. All.: Condemi.

Montemiletto (4-3-3): Provitolo; Napolitano (23’ st Santamaria), Pagliocca, De Vivo, Modano L. (26’ st Silva); Landi, Sannia, Piscopo (23’ st Freda); Modano M., Marotta (33’ st Neves), Casanova (23’ st Giglio).

A disp.: De Vannio, Mercuri, Miele, Sollo. All.: Sgambati.Arbitro: Alessandro Micillo di Napoli (Compagnone-Orazio)

Marcatori: 8’ pt Modano L. (M), 20’ pt Marotta (M) su rig., 17’ st Schiattarella (SM)

Espulsi: -Ammoniti: De Pasquale (SM), Caprioli (SM), Giglio (M)

Note: 4-6 angoli. Recupero: 2’ pt e 6’ st.