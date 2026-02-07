Eccellenza, beffa finale per il Santa Maria: 2-2 a Solofra

Santa Maria Cilento beffata nel finale in terra irpina. Dopo aver accarezzato la vittoria, i giallorossi subiscono il 2-2 all’ultimo istante con il colpo di testa di De Maio.
La partita
Il Solofra sfiora il vantaggio al 9’ con un tiro dal limite di Altamura smanacciato in angolo da Volzone. Sugli sviluppi del corner svetta indisturbato Arzeo e deposita alle spalle del numero uno giallorosso per il vantaggio irpino (1-0).
Il Santa Maria trova il pari al 26’ con una traiettoria deliziosa su calcio di punizione, dal limite dell’area di rigore, del capitano Caprioli (1-1). Ancora da palla inattiva al 40’ è il solito Caprioli a far tremare la squadra irpina: la risposta con il baker di Farina per poco non favorisce il tap-in di Ndiaye. E’ proprio Ndiaye allo scadere del primo tempo a finalizzare una perfetta ripartenza con un tiro a giro che s’infila all’angolino destro alle spalle di Farina (1-2).
All’inizio della ripresa è ancora il numero 27 ad essere pericoloso: calcia sul fondo dopo un’ottima ripartenza orchestrata dalla sinistra con Schiattarella. Guizzo del Solofra al 10’ con il neo entrato Maiorano, ma Volzone la blocca senza problemi. Ripartenza del Santa Maria con Faye che viene murato sulla conclusione. Al 38’ si rivede il Solofra con De Maio: impatta bene la sfera che termina non molto distante dalla porta. Ed è proprio De Maio che nell’ultimo attacco del match trova l’incornata del definitivo 2-2.