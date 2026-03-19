Ebolitana: appello ai tifosi per centrare la serie D

Mancano ormai poche battute alla conclusione del campionato di Eccellenza e per l’Ebolitana il traguardo della Serie D è sempre più vicino.

L’appello social

La società lancia un appello sui social alla città per le ultime due sfide decisive tra le mura amiche, chiamando a raccolta tifosi e famiglie per trasformare lo stadio in un fortino biancoazzurro. ​Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, alle ore 15:30 allo stadio Dirceu arriva il Buccino. Un match fondamentale che la dirigenza ha deciso di trasformare in una vera e propria festa della comunità, puntando forte sul coinvolgimento delle nuove generazioni.​

Una promozione speciale

Grazie a una sinergia con le scuole elementari e medie del territorio, è stata lanciata una promozione speciale: l’ingresso sarà omaggio per tutti gli studenti e per un genitore accompagnatore. Un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra sport, scuola e territorio, promuovendo i valori dell’inclusione e dell’identità locale.

Per quanto riguarda il botteghino, sono previste diverse agevolazioni: biglietto unico a 7 euro, ridotto a 4 per gli Under 18, mentre l’accesso sarà gratuito per donne, Under 14 e persone con disabilità.​

La prevendita è già attiva presso l’Ebolitana Store di via San Bernardino e l’agenzia Giallo Travel. Ad Eboli l’attesa cresce: la città si prepara a spingere i propri ragazzi verso il salto di categoria.