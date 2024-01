Eboli, truffe agli anziani: si fingono medici dell’INPS e si intrufolano nell’abitazione di una coppia

Si intrufolano nelle abitazioni di coppie anziane e rovistano ovunque. Si spacciano per medici di una fantomatica commissione INPS. L’allarme è stato lanciato qualche minuto dopo aver appreso dai nonni della strana visita. Successivamente è stata sporta anche regolare denuncia presso la caserma dei Carabinieri di via Carlo Alberto dalla Chiesa di Eboli. «Girano in due, vestiti per bene, si spacciano per medici e chiedono di entrare in casa. Domandano i documenti, li fotografano e fanno un sopralluogo in casa. Uno dei due ha una cartellina e prende appunti. Hanno appena truffato i miei nonni. Non abbiamo fatto in tempo a fermarli, ma abbiamo sporto immediatamente denuncia ai carabinieri».

L’allarme

L’allarme è stato lanciato da una professionista ebolitana non appena appresa la notizia da parte dei nonni di due uomini che si sono intrufolati nella loro abitazione chiedendo e pretendendo di visionare documenti personali e documentazione medica. «Dai carabinieri – racconta la donna – abbiamo saputo che i miei nonni non sono state le uniche vittime della giornata. I malfattori, infatti, si spacciano come medici di una presunta commissione Inps, nominata per verificare eventuali danni fisici denunciati per pratiche di invalidità – accompagnamento».

La dinamica

E aggiunge: «Appena entrati in casa, uno dei due (il più giovane) chiede immediatamente di andare in bagno e agire indisturbato in casa mentre l’altro chiede documenti e scrive su dei fogli». La strana vicenda è stata denunciata ai carabinieri del capitano Greta Gentili. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini del caso.