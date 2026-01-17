Eboli, Sinistra Italiana e AVS: “Serve una nuova coalizione di centrosinistra”

Eboli attraversa una fase amministrativa e politica complessa, segnata da anni di immobilismo e mancanza di una visione strategica su sviluppo urbano, lavoro, ambiente e servizi pubblici. A denunciarlo è Sinistra Italiana Eboli – Alleanza Verdi e Sinistra, che critica un governo cittadino fondato su personalismi e alleanze fragili, responsabili di frammentazione e scarsa partecipazione democratica.

L’appello alla costituzione di una coalizione di centrosinistra

Il movimento lancia quindi un appello per costruire una vera coalizione di centrosinistra, solida e radicata nel territorio, capace di elaborare un programma condiviso con la comunità.

Tre i pilastri indicati come prioritari.

Il primo riguarda la pianificazione urbanistica: occorre fermare il consumo di suolo e puntare su rigenerazione urbana, tutela ambientale e valorizzazione della costa e delle aree agricole.

Il secondo pilastro è il welfare cittadino: Sinistra Italiana chiede un rafforzamento dei servizi sociali, delle politiche abitative, del diritto allo studio e della sanità territoriale, per contrastare povertà e disuguaglianze.

Infine, la partecipazione democratica: per ricostruire il rapporto di fiducia con i cittadini, serve maggiore trasparenza e il ritorno alla centralità dei partiti, dei consigli di quartiere e delle assemblee pubbliche.

L’appello è rivolto al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e a tutte le forze progressiste, affinché si apra un “cantiere politico” per il futuro della città.

“Eboli non può più aspettare”, è il messaggio finale.