Eboli, distrutte le telecamere della stazione di conferimento per sussidi assorbenti

Non sono trascorse ventiquattro ore dall’annuncio ufficiale divulgato da Palazzo di Città che una delle telecamere installate presso la stazione di conferimento per pannolini e pannoloni nel rione Pescara è stata completamente divelta. Sistemata, evidentemente, ad altezza uomo, la telecamera è stata presa di mira dai vandali che bene hanno pensato di metterla fuori uso.

Le polemiche

Intanto, in città nelle ultime ore si è sollevata una polemica intorno alla installazione proprio di questo sistema di videosorveglianza. Una installazione ritenuta da molti inutile e dispendiosoa soprattutto in relazione alla richiesta avanzata da tempo rispetto all’attivazione della videosorveglianza in città per debellare fatti criminosi.

Gli altri episodi

Gli ultimi episodi delinquenziali in ordine di tempo e anche l’atto vandalico messo a segno ai danni dell’ombrellone del ristorante Dogana, a Piazza Porta Dogana, anche nel borgo antico avevano scatenato le ire di molti.