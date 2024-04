“All’ora del caffè” in compagnia dello scrittore Alfonso Tramontano Guerritore

In compagnia dell’autore Alfonso Tramontano Guerritore, presentiamo il romanzo “Il regno animale” , Edizioni dell’Ippogrifo, in uscita il prossimo 29 aprile. L’autore, giornalista di cronaca, approccia per la sua prima volta alla stesura di un romanzo, con tempi e modalità di scrittura differenti dal linguaggio giornalistico ma pur sempre mantenendo uno stile asciutto e crudo. L’emozione di affidare ai lettori un racconto nuovo nato nel quale si intrecciano sentimenti e ferite di quattro personaggi, tutti da scoprire.

