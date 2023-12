Piaggine, vandali all’esterno della cappella di Monte Vivo

Amara scoperta ieri a Piaggine: il cancello che porta all’area in cui sorge la Cappella del Monte Vivo, nell’area montana del paese, è stato vandalizzato. I fatti sono avvenuti, con ogni probabilità, durante la notte scorsa. La situazione è stata segnalata ai consiglieri comunali che hanno attivato l’iter per procedere alla riparazione.

Vandali in azione a Piaggine

Il cancello di legno è stato distrutto quasi interamente e smontato dalla staccionata. Un gesto ingiustificabile e, purtroppo, non è la prima volta che l’area naturale e suggestiva di Piaggine viene presa di mira dai vandali.

Poco tempo fa l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, ha provveduto a risistemare i vetri, le finestre della cappelletta ed anche le ringhiere dell’area.

Persino i segnali stradali della zona, nei mesi scorsi, sono stati sradicati e vandalizzati.

Una situazione insostenibile tanto che in paese sono in tanti a sperare che i colpevoli possano essere presto individuati e condannati a risarcire l’ente per il danno fatto.