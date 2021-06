Piaggine: Monte Vivo rifiuti free. Arrivano i contenitori per la differenziata

PIAGGINE. Il Monte Vivo è un luogo di straordinaria bellezza, uno di quelli dove la natura dà il meglio di sé. Un’area, sita nel Comune di Piaggine, incontaminata. E così resterà. Da oggi, infatti, non ci sono più scuse per quanti frequentano il Monte Vivo per fare una scampagnata o un pic nic. I rifiuti potranno essere conferiti in appositi contenitori e non dispersi nell’ambiente.

La società Eka – Servizi e Trasporti per l’Ambiente, che gestisce il servizio rifiuti sul territorio, ha infatti installato dei bidoni per la raccolta differenziata. Sono realizzati in legno in modo tale da risultare non impattanti sul territorio.

«Grazie ad Eka per la grande attenzione mostrata verso l’ambiente e verso la Comunità di Piaggine rispondendo, per l’ennesima volta e con grande celerità, alle istanze della Amministrazione comunale», il commento del sindaco Guglielmo Vairo.