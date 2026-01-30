E’ cilentano il Maggiore del Corpo Ingegneri dell’Esercito Italiano

Nomina eccezionale a maggiore del corpo degli ingegneri: il cilentano Carmine Amato a Salerno per il 10° reparto

infrastrutture. Il Magg. ing. Carmine Amato, 49 anni, è un ingegnere civile salernitano che da oltre vent’anni unisce architettura, ingegneria civile, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e servizio al Paese, dal Cilento fino alle principali realtà nazionali e internazionali.

Un ingegnere del territorio tra Cilento, Salerno e Napoli

Nato nel 1977 e residente a Castellabate, Carmine Amato ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile all’ Università di Salerno ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (settori civile-ambientale, industriale e dell’informazione) dal 2004. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di progettista e Direttore dei lavori in interventi complessi, come ristrutturazioni di strutture turistico-ricettive di prestigio, realizzazione di facciate ventilate e adeguamenti statici di edifici scolastici con particolare attenzione al paesaggio, alla sicurezza dei cantieri e al risparmio energetico. Questa esperienza lo ha reso un riferimento tecnico per amministrazioni locali, imprese e privati che operano tra le province di Salerno e Napoli.

Una nomina straordinaria nel Corpo degli Ingegneri

Il 7 luglio 2025, con un decreto a firma del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sono stati nominati complessivamente nove Ufficiali di Complemento del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano su tutto il territorio nazionale. Tra questi nove ufficiali, soltanto due hanno ricevuto il grado di Maggiore, e tra essi figura l’ ingegnere Carmine Amato di Castellabate, a conferma del carattere altamente selettivo e straordinario di questa nomina che lo porta a rappresentare una figura di riferimento unica per l’intero territorio.

Formazione a Torino e nuovo incarico operativo

Dopo la nomina, il Magg. ing. Carmine Amato ha frequentato nell’ autunno 2025 il Corso di Formazione presso la Scuola Ufficiali dell’Esercito, con sede nello storico Palazzo Arsenale di Torino, sede dello Stato Maggiore dell’Esercito. Il percorso formativo si è svolto tra novembre e dicembre, alternando attività teoriche e pratiche finalizzate all’integrazione delle competenze tecnico-professionali con la specifica dimensione militare e operativa.

Il prossimo 2 febbraio 2026 il Magg. ing. Carmine Amato è stato chiamato in servizio presso il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, con operatività sul territorio di Salerno, dove metterà a disposizione dell’ Esercito Italiano la propria esperienza nel campo delle infrastrutture, dell’energia e della pianificazione territoriale. Questo nuovo incarico rappresenta un ponte naturale tra il suo lungo impegno professionale nel settore civile e il servizio reso alle Forze Armate a supporto del Paese e delle comunità locali.

Innovazione, energie rinnovabili e riconoscimenti internazionali

Parallelamente all’attività sul territorio, l’ ing. Carmine Amato di Castellabate ha dedicato gran parte della propria carriera alla ricerca di soluzioni innovative nei settori dell’energia e della mobilità sostenibile. È stato titolare della Amato Engineering Esco, realtà specializzata in edifici ad alta efficienza energetica e impianti tecnologici avanzati, e ha sviluppato progetti nel campo del recupero energetico, della mobilità elettrica, dell’economia circolare e della prevenzione incendi con sistemi a pilotaggio remoto.

Le sue idee innovative lo hanno portato a essere selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ad “Italia degli Innovatori”, con la partecipazione nel 2011 a missioni istituzionali in Cina, in particolare a Shanghai, Nanchino e Suzhou, dove ha rappresentato l’eccellenza italiana dell’innovazione in campo energetico e tecnologico.

Nel 2012 ha inoltre ricevuto un importante riconoscimento da Confindustria e Unicredit nell’ambito del concorso nazionale “Talento delle Idee”, ottenendo una menzione speciale per il valore innovativo e ambientale dei suoi progetti imprenditoriali. Come CEO di società dedicate alla green economy e all’ E-mobility, ha lavorato alla produzione di generatori micro eolici e alla realizzazione di stazioni di ricarica ultra rapide per veicoli elettrici, progetti che hanno ottenuto attenzione da organismi europei, associazioni nazionali e grandi player del settore. La sua visione coniuga sempre innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e ricadute concrete sui territori in cui opera.

Competenze, valori personali e radici cilentane

Accanto alla dimensione imprenditoriale e istituzionale, l’ ing. Carmine Amato di Castellabate svolgendo da oltre vent’anni anche l’ attività di Esperto consulente tecnico per il Tribunale di Vallo della Lucania, ha maturato una profonda conoscenza del diritto civile e amministrativo applicato al mondo delle costruzioni. È esperto di prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, progettazione BIM, valutazioni energetiche e pianificazione integrata, con un approccio multidisciplinare che lega progettazione, normativa, sostenibilità e gestione del rischio.

Radicato nel Cilento, dove vive con la moglie Vita Andolfi e i loro due figli Giulia e Gennaro, unisce alla professione una forte disciplina personale: pratica nuoto, corsa e arti marziali, è cintura nera di Taekwondo e nel 2013 ha concluso la Maratona di Firenze in poco più di tre ore. Il suo motto, “Concentrazione uguale Forza”, sintetizza il tratto distintivo con cui affrontale sfide professionali, sportive e umane, portando il nome del Cilento nelle istituzioni nazionali e nei contesti dell’innovazione tecnologica.