“Domeniche della salute”: a Ottati una giornata di visite specialistiche gratuite, ecco come prenotare



Torna l’appuntamento con le “Domeniche della salute”, l’iniziativa, volta a offrire servizi sanitari specialistici gratuiti alla cittadinanza, si terrà domenica 25 gennaio 2026 a partire dalle ore 9:00 alle ore 13:00 all’Ambulatorio medico di Ottati presso l’Ex Casa Comunale sito in via XXIV Maggio, 53. La giornata è organizzata dall’Avv. Mario Manzo e il Rotary di Roccadaspide Valle del Calore, con il patrocinio dell’ASL di Salerno e del comune di Ottati.

L’importanza della prevenzione

L’evento rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione sanitaria, offrendo un programma di prestazioni mediche gratuite. Saranno diversi gli screening a cui i cittadini potranno sottoporsi, nello specifico saranno effettuati screening uditivi e visite pneumologiche e urologiche. A disposizione degli utenti ci saranno i dottori N. Barbato, A. Brando, J. Corradino.

Le info utili

E’ consigliato prenotazione la visita rivolgendosi alla Farmacia Lavecchia, oppure chiamando al numero: 333 8604680.