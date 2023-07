Demolizione e Ricostruzione dell’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”: al via iter progettuale

La giunta Mutalipassi approva il progetto per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico che ospita l’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”. L’importo previsto per l’opera ammonta a circa 10 milioni di euro. L’Amministrazione Comunale di Agropoli ha deciso di avviare un complessivo programma di edilizia scolastica comunale. Questo programma prevede l’adeguamento delle strutture esistenti, la demolizione e ricostruzione, l’ampliamento e la costruzione di nuovi edifici scolastici. L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa e adeguarsi alle necessità della popolazione.

“Scuola Viva in cantiere”: il parco progetti regionale di edilizia scolastica

La Regione Campania ha istituito il parco progetti regionale di edilizia scolastica chiamato “Scuola Viva in cantiere”. Questo parco progetti mira a consentire una programmazione integrata, unitaria e complementare nel settore dell’edilizia scolastica, sfruttando le diverse fonti di finanziamento disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.

L’obiettivo principale: la messa a norma degli edifici scolastici

Lo strumento “Scuola Viva in cantiere” ha come obiettivo principale la messa a norma degli edifici scolastici esistenti nel territorio regionale. Questo viene realizzato attraverso l’attuazione di interventi integrati che prendono in considerazione le risorse finanziarie provenienti dalla programmazione unitaria regionale di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Lavori di demolizione e ricostruzione per l’Istituto Comprensivo

All’interno del programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Agropoli, è prevista la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”. Questi lavori comprendono anche l’ampliamento e l’adeguamento funzionale dell’istituto, al fine di garantire uno spazio educativo adeguato alle esigenze degli studenti.