Democrazia Sovrana Popolare si radica a Salerno: Adriano Pignataro nominato Commissario cittadino

Il panorama politico salernitano si arricchisce di un nuovo tassello nel solco del progetto nazionale guidato da Marco Rizzo e Francesco Toscano. È stata infatti ufficializzata la nomina di Adriano Pignataro a Commissario cittadino per la città di Salerno di Democrazia Sovrana Popolare (DSP). La scelta si inserisce in una strategia più ampia volta a strutturare una presenza capillare del partito su tutto il territorio nazionale, puntando su figure di comprovata esperienza professionale e spessore culturale.

Un profilo multidisciplinare al servizio della città

Adriano Pignataro approda alla guida del coordinamento cittadino con un bagaglio di competenze eterogeneo e consolidato. Professionista dalla formazione umanistica, Pignataro ha saputo coniugare negli anni l’attività nella pubblica amministrazione con ruoli di responsabilità nei settori della comunicazione, dell’editoria e dell’imprenditoria. Autore di diverse pubblicazioni, ha partecipato attivamente al dibattito culturale, caratterizzandosi come una figura capace di mediare tra competenze amministrative e visione strategica.

La strategia territoriale di Democrazia Sovrana Popolare

La decisione, ratificata dal Commissario Provinciale di DSP Antonio Criscuolo, risponde alla necessità di individuare interlocutori autorevoli per intercettare le istanze della cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di una proposta politica alternativa rispetto agli attuali modelli amministrativi locali. Secondo la linea del partito, il rafforzamento territoriale passa attraverso la nomina di profili che siano non solo competenti, ma profondamente radicati nel tessuto sociale cittadino.

Le prime dichiarazioni del nuovo Commissario

L’insediamento di Pignataro segna l’avvio di una fase operativa per il partito a Salerno, focalizzata sull’ascolto e sulla progettualità concreta. Il neo Commissario ha accolto l’incarico sottolineando la volontà di scardinare gli attuali equilibri politici locali attraverso un impegno diretto tra la gente.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità – dichiara Pignataro – convinto che con DSP sia possibile costruire un rapporto diretto con i cittadini, ascoltare il territorio e lavorare a un progetto politico serio, concreto e realmente alternativo agli attuali assetti politici».