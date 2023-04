Decoro urbano, continuano gli interventi di riqualificazione ad Eboli

Continua sul territorio comunale ebolitano l’opera di riqualificazione ambientale e della segnaletica. “L’attenzione al decoro urbano è massima, grazie alla concretezza degli uffici guidati dal dirigente Francesco Mandia che ringrazio per recepire le istante mosse dalla cittadinanza, per tramite mio e dell’assessore al ramo Antonio Corsetto”, dichiara il consigliere comunale Vito Maratea del gruppo consiliare Uniti per il territorio.

Le attività sul territorio

“È un’azione ordinaria che, tuttavia, mi piace sottolineare, a nome del gruppo Uniti per il territorio, così da rimarcare il lavoro che diligentemente l’amministrazione del Sindaco Mario Conte svolge quotidianamente”, aggiunge.

Prosegue, dunque, l’operazione decoro urbano anche in località Santa Cecilia.

“Piccoli interventi che migliorano gli spazi e abbelliscono gli isolotti spartitraffico, ad integrare le azioni compiute nei giorni scorsi”, conclude il consigliere.