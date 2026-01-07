Castellabate: adottato il nuovo PUC, un moderno strumento per la crescita del territorio

"Avevamo il dovere di dotarci di un piano moderno, sostenibile e all’altezza delle sfide future", così il sindaco Marco Rizzo

Comunicato Stampa
Castellabate, panorama

Il comune di Castellabate, con Delibera di Giunta n.300 del 31.12.2025, ha adottato la redazione e formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Si tratta di ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo di una pianificazione territoriale moderna, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in constante evoluzione.

L’iter

L’adozione del PUC arriva al termine di un iter avviato nei mesi scorsi, durante il quale si è conclusa la fase di consultazione pubblica che ha coinvolto cittadini, associazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacati e realtà ambientaliste, con l’obiettivo di raccogliere contributi e osservazioni nell’ottica della massima condivisione del Piano di Indirizzo Programmatico. Castellabate, infatti, si basa ancora su un Piano Regolatore Generale approvato nel 1992, un documento ormai non più adeguato alla crescita, ai cambiamenti socio-economici e alle nuove necessità del territorio.

Da qui la necessità di uno strumento rigenerato, chiaro e coerente con una crescente visione di sviluppo locale. Il nuovo PUC punta sulla tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il miglioramento della mobilità e della viabilità interna con riorganizzazione dei servizi, la riqualificazione omogenea degli insediamenti e completamento dell’assetto urbano, il sostegno all’economia locale, attraverso il potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva e culturale ma anche la valorizzazione ecologica e infrastrutturale delle aree produttive.

Il commento

“L’adozione del nuovo PUC è un traguardo storico per Castellabate. Parliamo di uno strumento atteso da oltre trent’anni, indispensabile per dare regole chiare e prospettive certe al nostro territorio. Castellabate è cambiata profondamente dal 1992 ad oggi: è cresciuta, si è sviluppata, è diventata un punto di riferimento per il turismo e la cultura del Cilento. Avevamo il dovere di dotarci di un piano moderno, sostenibile e all’altezza delle sfide future. Questo PUC nasce dall’ascolto e dal confronto con la comunità e guiderà il nostro cammino nei prossimi anni, garantendo tutela, crescita ordinata e nuove opportunità per tutti”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Consulta qui il PUC

...

Continua a leggere su InfoCilento.it


Condividi questo articolo
Articolo precedente Ladri Capaccio Scalo: ladri in azione in pieno centro
Articolo Successivo Libri Biblioteche comunali: pioggia di fondi per il Cilento e il Vallo di Diano
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Giungano, inaugurata la nuova sede dell’asilo nido: struttura all’avanguardia e spazi funzionali

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina in località San…

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 7 gennaio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Domenico Pisani

Pollica, addio al Generale Domenico Pisani: fu fondatore del ROS e Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri

comparso a Roma il Generale Domenico Pisani. Fondatore del ROS e Vice…

Vento forte

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato

L'avviso è valido fino alle ore 14:00 di domani, 8 gennaio

Elemosina-Povertà

Povertà e sanità in Campania: il 43% della popolazione è a rischio esclusione sociale

Il Dossier Povertà Campania rivela dati allarmanti: il 13,5% rinuncia a curarsi…

Libri

Biblioteche comunali: pioggia di fondi per il Cilento e il Vallo di Diano

Un risultato importante che permette ai Comuni di investire nella cultura con…