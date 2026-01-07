Castellabate: adottato il nuovo PUC, un moderno strumento per la crescita del territorio

Il comune di Castellabate, con Delibera di Giunta n.300 del 31.12.2025, ha adottato la redazione e formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Si tratta di ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo di una pianificazione territoriale moderna, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in constante evoluzione.

L’iter

L’adozione del PUC arriva al termine di un iter avviato nei mesi scorsi, durante il quale si è conclusa la fase di consultazione pubblica che ha coinvolto cittadini, associazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacati e realtà ambientaliste, con l’obiettivo di raccogliere contributi e osservazioni nell’ottica della massima condivisione del Piano di Indirizzo Programmatico. Castellabate, infatti, si basa ancora su un Piano Regolatore Generale approvato nel 1992, un documento ormai non più adeguato alla crescita, ai cambiamenti socio-economici e alle nuove necessità del territorio.

Da qui la necessità di uno strumento rigenerato, chiaro e coerente con una crescente visione di sviluppo locale. Il nuovo PUC punta sulla tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il miglioramento della mobilità e della viabilità interna con riorganizzazione dei servizi, la riqualificazione omogenea degli insediamenti e completamento dell’assetto urbano, il sostegno all’economia locale, attraverso il potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva e culturale ma anche la valorizzazione ecologica e infrastrutturale delle aree produttive.

“L’adozione del nuovo PUC è un traguardo storico per Castellabate. Parliamo di uno strumento atteso da oltre trent’anni, indispensabile per dare regole chiare e prospettive certe al nostro territorio. Castellabate è cambiata profondamente dal 1992 ad oggi: è cresciuta, si è sviluppata, è diventata un punto di riferimento per il turismo e la cultura del Cilento. Avevamo il dovere di dotarci di un piano moderno, sostenibile e all’altezza delle sfide future. Questo PUC nasce dall’ascolto e dal confronto con la comunità e guiderà il nostro cammino nei prossimi anni, garantendo tutela, crescita ordinata e nuove opportunità per tutti”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Consulta qui il PUC